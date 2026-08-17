IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repsol-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Repsol-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Repsol-Anteile bei 13.37 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Repsol-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 74.794 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 26.79 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’003.74 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100.37 Prozent.

Repsol wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.22 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch