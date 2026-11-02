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02.11.2026 10:02:26
IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Repsol eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Repsol-Papier statt. Der Schlusskurs des Repsol-Papiers betrug an diesem Tag 7.81 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Repsol-Aktie investierten, hätten nun 12.806 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 393.53 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 30.10.2026 auf 30.73 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 293.53 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 33.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Repsol S.A.
Analysen zu Repsol S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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