IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Repsol von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Repsol-Papier statt. Der Schlusskurs des Repsol-Papiers betrug an diesem Tag 7.81 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Repsol-Aktie investierten, hätten nun 12.806 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 393.53 EUR, da sich der Wert eines Repsol-Anteils am 30.10.2026 auf 30.73 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 293.53 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 33.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch