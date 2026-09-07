IBEX 35-Wert Repsol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Repsol-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Repsol-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7.97 EUR. Bei einem Repsol-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 125.422 Repsol-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’479.22 EUR, da sich der Wert einer Repsol-Aktie am 04.09.2026 auf 27.74 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 247.92 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Repsol belief sich zuletzt auf 29.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch