Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’393 0.0%  SPI 20’220 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’021 0.1%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’377 -0.1%  Gold 4’475 0.0%  Bitcoin 65’620 0.0%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel Verlust hätte eine Investition in Uniswap von vor 1 Jahr bedeutet
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Red Electrica SA-Performance im Blick 04.09.2026 10:02:29

IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Electrica SA gewesen.

Red Electrica
13.98 CHF 0.37%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19.74 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 5.067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 14.87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75.35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.65 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Red Electrica SA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten