Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Red Electrica SA-Performance im Blick
|
04.09.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Red Electrica SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Red Electrica SA gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19.74 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 5.067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 14.87 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75.35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.65 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA belief sich zuletzt auf 8.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!