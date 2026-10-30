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|Profitabler Red Electrica SA-Einstieg?
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30.10.2026 10:02:13
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.17 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 521.785 Red Electrica SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 15.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’993.74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.06 Prozent verringert.
Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 8.27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Red Electrica SA
Analysen zu Red Electrica SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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