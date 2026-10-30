IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Red Electrica SA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19.17 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 521.785 Red Electrica SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 15.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’993.74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.06 Prozent verringert.

Red Electrica SA war somit zuletzt am Markt 8.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch