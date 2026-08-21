Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024
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21.08.2026 10:02:26
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Red Electrica SA gewesen.
Am 21.08.2023 wurde die Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 14.52 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 68.894 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Red Electrica SA-Aktien wären am 20.08.2026 1’045.81 EUR wert, da der Schlussstand 15.18 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 4.58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8.14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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