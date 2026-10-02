Red Electrica Aktie 33077347 / ES0173093024
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02.10.2026 10:02:34
IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Red Electrica SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Red Electrica SA-Aktie bei 19.21 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52.070 Red Electrica SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 14.73 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 766.99 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 23.30 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Red Electrica SA eine Marktkapitalisierung von 7.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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