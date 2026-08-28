IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17.04 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 587.027 Red Electrica SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 8’922.81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.20 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10.77 Prozent.

Red Electrica SA wurde am Markt mit 8.22 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch