IBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor 3 Jahren gekostet

Die Red Electrica SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15.35 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 651.678 Red Electrica SA-Papiere. Die gehaltenen Red Electrica SA-Papiere wären am 17.09.2026 9’833.82 EUR wert, da der Schlussstand 15.09 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 1.66 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Red Electrica SA eine Marktkapitalisierung von 8.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch