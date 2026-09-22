Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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22.09.2026 10:02:21
IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Naturgy Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Naturgy Energy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26.66 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.751 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 29.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.90 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 9.90 Prozent gleich.
Naturgy Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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