IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Naturgy Energy-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Naturgy Energy-Anteile bei 19.23 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Naturgy Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52.016 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.54 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’536.54 EUR wert. Damit wäre die Investition um 53.65 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Naturgy Energy zuletzt 27.56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch