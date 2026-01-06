Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314

Naturgy Energy-Performance 06.01.2026 10:02:17

IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Naturgy Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Naturgy Energy
23.52 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden Naturgy Energy-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Naturgy Energy-Anteile betrug an diesem Tag 23.84 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Naturgy Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 419.463 Naturgy Energy-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.01.2026 10’704.70 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.52 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 10’704.70 EUR, was einer positiven Performance von 7.05 Prozent entspricht.

Naturgy Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.52 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

