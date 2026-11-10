IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Naturgy Energy von vor einem Jahr eingebracht

Naturgy Energy-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Naturgy Energy-Aktie an diesem Tag bei 26.80 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37.313 Naturgy Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 29.84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’113.43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11.34 Prozent.

Naturgy Energy wurde am Markt mit 27.38 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch