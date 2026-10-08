Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
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08.10.2026 10:02:04
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 08.10.2025 wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier an diesem Tag bei 13.35 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 74.906 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 12.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 916.85 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8.31 Prozent verkleinert.
Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 7.77 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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