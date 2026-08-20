IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7.92 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.626 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 175.63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13.91 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75.63 Prozent angewachsen.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch