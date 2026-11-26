Am 26.11.2016 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9.48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’055.075 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’584.72 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 25.11.2026 auf 10.98 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 15.85 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 6.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch