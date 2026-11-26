|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Merlin Properties SOCIMI SA-Investition?
|
26.11.2026 10:02:03
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 26.11.2016 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9.48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 1’055.075 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’584.72 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 25.11.2026 auf 10.98 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 15.85 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 6.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merlin Properties SOCIMI S.A
Analysen zu Merlin Properties SOCIMI S.A
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.