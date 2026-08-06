IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 10.28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97.324 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 14.82 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’442.34 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 44.23 Prozent.

Der Marktwert von Merlin Properties SOCIMI SA betrug jüngst 9.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch