Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
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13.08.2026 10:02:20
IBEX 35-Wert Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 13.08.2025 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an diesem Tag bei 12.94 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 772.798 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 11’251.93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.56 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +12.52 Prozent.
Der Marktwert von Merlin Properties SOCIMI SA betrug jüngst 9.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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