IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11.40 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investierten, hätten nun 8.772 Anteile im Besitz. Die gehaltenen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wären am 23.09.2026 87.41 EUR wert, da der Schlussstand 9.97 EUR betrug. Damit wäre die Investition 12.59 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch