Heute vor 10 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 925.926 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 11.41 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10’564.81 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5.65 Prozent.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch