MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie 855570 / ES0176252718
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17.09.2026 10:02:07
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5.86 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’705.321 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’695.09 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 16.09.2026 auf 9.79 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 66.95 Prozent.
Am Markt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL jüngst 2.15 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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