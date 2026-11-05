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|Rentables MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie statt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5.35 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18.709 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.67 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199.63 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 99.63 Prozent vermehrt.
Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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