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MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie 855570 / ES0176252718

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IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment verdienen können.

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Heute vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers betrug an diesem Tag 7.09 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 14.108 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144.89 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 14.10.2026 auf 10.27 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44.89 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2.27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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