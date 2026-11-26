Vor 1 Jahr wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an diesem Tag bei 7.20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 13.889 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 152.64 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 25.11.2026 auf 10.99 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.64 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch