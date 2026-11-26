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|Lohnendes MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment?
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26.11.2026 10:02:03
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an diesem Tag bei 7.20 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 13.889 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 152.64 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 25.11.2026 auf 10.99 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52.64 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2.50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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