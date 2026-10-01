IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 7.31 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 136.799 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’418.60 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 30.09.2026 auf 10.37 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.86 Prozent erhöht.

Der Marktwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL betrug jüngst 2.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch