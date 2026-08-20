MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie 855570 / ES0176252718
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anlage?
|
20.08.2026 10:02:04
IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 5.70 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 175.562 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 10.09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’771.42 EUR wert. Damit wäre die Investition 77.14 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte MELIA HOTELS INTERNATIONAL einen Börsenwert von 2.21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.