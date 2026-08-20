IBEX 35-Wert MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 5.70 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 175.562 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 10.09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’771.42 EUR wert. Damit wäre die Investition 77.14 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte MELIA HOTELS INTERNATIONAL einen Börsenwert von 2.21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch