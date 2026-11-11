IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mapfre-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mapfre-Papier bei 1.99 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 5’017.561 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 4.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’294.53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112.95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Mapfre belief sich zuletzt auf 12.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch