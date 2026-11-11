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11.11.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mapfre-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mapfre-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Mapfre-Papier bei 1.99 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 5’017.561 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 4.24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’294.53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 112.95 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Mapfre belief sich zuletzt auf 12.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mapfre
Analysen zu Mapfre
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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