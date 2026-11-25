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|Profitable Mapfre-Investition?
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25.11.2026 10:02:18
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.11.2016 wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2.82 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 354.108 Mapfre-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’425.64 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 24.11.2026 auf 4.03 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42.56 Prozent.
Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 12.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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