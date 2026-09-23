IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mapfre-Anteile bei 1.83 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 547.046 Mapfre-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 4.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’407.00 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 2’407.00 EUR entspricht einer Performance von +140.70 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mapfre belief sich zuletzt auf 13.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch