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Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34

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Performance unter der Lupe 16.09.2026 10:02:28

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Mapfre
4.17 CHF -0.02%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Mapfre-Anteile letztlich bei 1.97 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, befänden sich nun 50.710 Mapfre-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Mapfre-Aktien wären am 15.09.2026 223.73 EUR wert, da der Schlussstand 4.41 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123.73 Prozent gesteigert.

Mapfre war somit zuletzt am Markt 13.47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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