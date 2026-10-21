IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Mapfre-Anteile bei 1.78 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5’603.811 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’499.86 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 20.10.2026 auf 4.37 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 145.00 Prozent.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 13.31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch