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Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34

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Lohnende Mapfre-Anlage? 12.08.2026 10:02:28

IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Mapfre
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 3.78 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, befänden sich nun 264.410 Mapfre-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 4.38 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’157.06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15.71 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 13.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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