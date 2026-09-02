Mapfre Aktie 2759010 / ES0124244E34
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02.09.2026 10:02:14
IBEX 35-Wert Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Mapfre-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.09.2016 wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mapfre-Papier an diesem Tag 2.44 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 410.678 Mapfre-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’831.62 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 01.09.2026 auf 4.46 EUR belief. Damit wäre die Investition um 83.16 Prozent gestiegen.
Am Markt war Mapfre jüngst 13.72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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