IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62.80 EUR. Bei einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 159.236 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (57.80 EUR), wäre das Investment nun 9’203.82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.96 Prozent verringert.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 2.98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch