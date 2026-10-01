IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 01.10.2023 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.947 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wären am 30.09.2026 114.51 EUR wert, da der Schlussstand 58.80 EUR betrug. Mit einer Performance von +14.51 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 3.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch