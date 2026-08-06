IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingefahren

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 45.92 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 21.777 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58.65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’277.22 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 27.72 Prozent vermehrt.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi war somit zuletzt am Markt 3.01 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch