Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019
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03.09.2026 10:02:30
IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 52.50 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 190.476 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wären am 02.09.2026 11’409.52 EUR wert, da der Schlussstand 59.90 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.10 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi bezifferte sich zuletzt auf 3.07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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