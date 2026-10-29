IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 49.30 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20.284 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie auf 61.30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’243.41 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 24.34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Börsenbewertung in Höhe von 3.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch