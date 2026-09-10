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Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie 3591807 / ES0157261019

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Langfristige Performance 10.09.2026 10:02:28

IBEX 35-Wert Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: Hätte sich eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage von vor 5 Jahren gelohnt?

Anleger, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi
54.54 CHF 0.87%
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Am 10.09.2021 wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 57.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.736 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere wären am 09.09.2026 100.17 EUR wert, da der Schlussstand 57.70 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.17 Prozent erhöht.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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