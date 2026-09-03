IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Inmobiliaria Colonial,-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.53 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hat, hat nun 180.995 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5.23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945.70 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5.43 Prozent.

Inmobiliaria Colonial, war somit zuletzt am Markt 3.19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch