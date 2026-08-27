Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
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27.08.2026 10:02:02
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5.75 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 17.406 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 95.04 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 26.08.2026 auf 5.46 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.96 Prozent abgenommen.
Inmobiliaria Colonial, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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