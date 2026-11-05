IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an diesem Tag 8.68 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hat, hat nun 115.274 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5.23 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 602.31 EUR wert. Damit wäre die Investition um 39.77 Prozent gesunken.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.13 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch