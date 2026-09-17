Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
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17.09.2026 10:02:07
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Inmobiliaria Colonial, gewesen.
Am 17.09.2016 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6.51 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.361 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 78.57 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 16.09.2026 auf 5.12 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.43 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, bezifferte sich zuletzt auf 3.11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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