Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’968 0.7%  SPI 19’724 0.9%  Dow 51’695 0.5%  DAX 25’765 0.9%  Euro 0.9461 -0.1%  EStoxx50 6’328 1.0%  Gold 4’353 2.1%  Bitcoin 62’954 0.2%  Dollar 0.8237 -0.3%  Öl 103.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie dennoch fester: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Novo-Aktie gefragt: EU-Ausschuss empfiehlt Zulassung von Frehemgo
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: Methode Electronics reduziert Dividende
Infracore-Aktie höher: Finanzierungsofferte für Spital Wetzikon ergänzt
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Suche...

Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Frühe Investition 17.09.2026 10:02:07

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Inmobiliaria Colonial, gewesen.

Inmobiliaria Colonial
5.10 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Am 17.09.2016 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6.51 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.361 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 78.57 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 16.09.2026 auf 5.12 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21.43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, bezifferte sich zuletzt auf 3.11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten