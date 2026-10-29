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|Rentabler Inmobiliaria Colonial,-Einstieg?
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29.10.2026 10:02:11
IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren rentiert?
Das wäre der Verdienst eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.
Die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5.08 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 19.685 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 5.13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.89 Prozent vermehrt.
Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3.13 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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