IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren rentiert?

Die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5.08 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 19.685 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 5.13 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100.89 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0.89 Prozent vermehrt.

Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3.13 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch