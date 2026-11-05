IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 5 Jahren eingebracht

Am 05.11.2021 wurden Indra Sistemas-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.78 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 92.764 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 59.88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’554.73 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 455.47 Prozent.

Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 11.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch