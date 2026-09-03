IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Indra Sistemas-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Indra Sistemas-Anteile 13.05 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 76.628 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 4’619.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60.28 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +361.92 Prozent.

Indra Sistemas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch