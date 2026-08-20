IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11.65 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 858.369 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (61.72 EUR), wäre das Investment nun 52’978.54 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 429.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas bezifferte sich zuletzt auf 10.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch