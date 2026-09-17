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Indra Sistemas Aktie 1136946 / ES0118594417

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Frühe Investition 17.09.2026 10:02:07

IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Indra Sistemas
59.41 CHF 2.00%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.09 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 8.275 Indra Sistemas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Indra Sistemas-Papiere wären am 16.09.2026 512.04 EUR wert, da der Schlussstand 61.88 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 412.04 Prozent erhöht.

Indra Sistemas wurde am Markt mit 10.77 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’602.62 15.16 S6CB3U
Short 14’683.26 13.87 SJUBNU
Short 15’222.14 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’887.20 17.09.2026 09:59:27
Long 13’259.88 19.59 S1BTPU
Long 12’947.97 13.67 SA2BCU
Long 12’400.97 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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