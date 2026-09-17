IBEX 35-Wert Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.09 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 8.275 Indra Sistemas-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Indra Sistemas-Papiere wären am 16.09.2026 512.04 EUR wert, da der Schlussstand 61.88 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 412.04 Prozent erhöht.

Indra Sistemas wurde am Markt mit 10.77 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch