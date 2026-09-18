Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
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18.09.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Die Grifols SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11.91 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hat, hat nun 8.400 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9.71 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 81.55 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.45 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Grifols SA bezifferte sich zuletzt auf 6.51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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