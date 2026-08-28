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Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087

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Profitable Grifols SA-Anlage? 28.08.2026 10:02:25

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Grifols
9.32 CHF -0.82%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Grifols SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Grifols SA-Aktie bei 12.97 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.710 Grifols SA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 77.53 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 27.08.2026 auf 10.06 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.47 Prozent abgenommen.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.83 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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